Survei Indikator: 87,3 Persen Masyarakat Percaya Riza Chalid Terlibat Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Hampir seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti perkembangan kasus hukum meyakini keterlibatan Riza Chalid dalam dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina.

Temuan terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat keyakinan publik terhadap keterlibatan buronan Kejaksaan Agung tersebut telah mencapai level yang sangat dominan.

Dalam rilis survei nasional bertajuk "Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga terhadap Lembaga-Lembaga Negara" pada Minggu (8/2), Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi memaparkan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian luas seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat (awareness).

Berdasarkan data survei periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap keterlibatan Riza Chalid dalam korupsi tersebut menyentuh angka yang sangat masif di kalangan responden yang mengetahui kasusnya.

Burhanuddin menjelaskan bahwa persentase masyarakat yang menyatakan percaya meningkat tajam dalam tiga bulan terakhir.

Kelompok yang menyatakan percaya melonjak menjadi 75,9% dari sebelumnya 66,2% pada Oktober 2025.

Sementara responden yang menyatakan sangat percaya berada di angka 11,4%.

Jika diakumulasikan, terdapat 87,3% atau hampir seluruh bagian dari masyarakat yang mengetahui kasus ini meyakini bahwa Riza Chalid terlibat dalam skandal tersebut.