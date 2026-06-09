Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Survei Indopol: Approval Rating Prabowo Turun Drastis ke 59,75%

Selasa, 09 Juni 2026 – 15:47 WIB
Survei Indopol: Approval Rating Prabowo Turun Drastis ke 59,75% - JPNN.COM
Indopol Survei & Consulting merilis hasil survei di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Foto: supplied

jpnn.com - Survei nasional Indopol Survei & Consulting periode 26 Mei–1 Juni 2026 mencatat temuan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto hanya mencapai 59,75%.

Angka itu turun drastis lebih dari 20 poin persentase dibandingkan hasil Litbang Kompas pada Januari 2025 yang mencatat angka 80,9%.

Direktur Eksekutif Indopol Survei & Consulting Ratno Sulistiyanto menyebut penurunan ini bukan sekadar fluktuasi biasa.

Baca Juga:

Dalam kurun 17 bulan pemerintahan berjalan, hampir dua dari lima warga Indonesia (40,25%) kini menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo -angka ketidakpuasan yang belum pernah tercatat setinggi ini sejak awal pemerintahan.

Menurut dia, angka 59,75% untuk seorang kepala negara yang baru 17 bulan menjabat mencerminkan fase political vulnerability yang nyata.

"Idealnya, approval rating di tahun kedua pemerintahan masih berada di kisaran 70% ke atas untuk menjamin stabilitas dukungan publik yang kokoh," ujar Ratno Sulistiyanto, dalam rilis hasil survei lembaganya, di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

Yang lebih mengkhawatirkan, lanjutnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat hanya menyentuh 49,02% -belum melampaui separuh populasi.

Sementara penilaian kinerja pemerintah pusat secara keseluruhan nyaris berimbang: 51,06% positif berbanding 48,95% negatif.

Indopol Survei & Consulting periode 26 Mei–1 Juni 2026 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto hanya 59,75%.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Presiden Prabowo  kepuasan publik  Approval Rating  Indopol Survei & Consulting  Ratno Sulistiyanto  Gibran 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp