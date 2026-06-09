Survei Indopol: Approval Rating Prabowo Turun Drastis ke 59,75%

jpnn.com - Survei nasional Indopol Survei & Consulting periode 26 Mei–1 Juni 2026 mencatat temuan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto hanya mencapai 59,75%.

Angka itu turun drastis lebih dari 20 poin persentase dibandingkan hasil Litbang Kompas pada Januari 2025 yang mencatat angka 80,9%.

Direktur Eksekutif Indopol Survei & Consulting Ratno Sulistiyanto menyebut penurunan ini bukan sekadar fluktuasi biasa.

Dalam kurun 17 bulan pemerintahan berjalan, hampir dua dari lima warga Indonesia (40,25%) kini menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo -angka ketidakpuasan yang belum pernah tercatat setinggi ini sejak awal pemerintahan.

Menurut dia, angka 59,75% untuk seorang kepala negara yang baru 17 bulan menjabat mencerminkan fase political vulnerability yang nyata.

"Idealnya, approval rating di tahun kedua pemerintahan masih berada di kisaran 70% ke atas untuk menjamin stabilitas dukungan publik yang kokoh," ujar Ratno Sulistiyanto, dalam rilis hasil survei lembaganya, di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

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Yang lebih mengkhawatirkan, lanjutnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat hanya menyentuh 49,02% -belum melampaui separuh populasi.

Sementara penilaian kinerja pemerintah pusat secara keseluruhan nyaris berimbang: 51,06% positif berbanding 48,95% negatif.