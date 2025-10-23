Survei IPO: Zulhas Menko dengan Kinerja Terbaik, Teddy Paling Populer

Kamis, 23 Oktober 2025 – 10:57 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) disebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik.

Hal itu berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto: Evaluasi dan Catatan Publik”.

Zulhas tercatat sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik dan paling dipercaya publik.

Dalam hasil survei tersebut, Zulhas sebagai menteri berkinerja paling baik dengan dukungan publik sebesar 9,8 persen.

Posisi tersebut disusul Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

Zulhas disebut menjadi Menteri Koordinator dengan kinerja terbaik, meraih 12,2 persen dukungan publik, mengungguli Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (9,1 persen) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (6,4 persen).

Dalam hal kesesuaian jabatan, 67,5 persen responden menilai Zulhas adalah sosok yang paling tepat menduduki posisi Menko Pangan.

Hasil survei IPO juga mencatat bahwa harga sembako murah menjadi isu paling penting yang diharapkan publik segera ditangani pemerintah, dengan tingkat persepsi 26,1 persen.