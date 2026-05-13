Survei Ipsos 2026: Kemudahan Transaksi Jadi Alasan Nasabah Pilih Bank Digital

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia mencatat pembayaran digital di Indonesia terus tumbuh pesat, dengan volume yang telah mencapai 14,28 miliar transaksi pada triwulan I 2026.

Pertumbuhan juga terjadi di berbagai kanal, termasuk mobile dan internet banking, serta QRIS yang meningkat signifikan secara tahunan sebesar 116,45% (yoy).

Perubahan perilaku itu tercermin dalam survei terbaru dari Ipsos Indonesia melalui Survei Persepsi dan Kepuasaan Pengguna terhadap Layanan Bank Digital di Indonesia 2026.

Managing Director Ipsos Indonesia Hansal Savla menyampaikan survei menunjukkan bank digital makin menjadi bagian dari aktivitas transaksi harian masyarakat Indonesia.

“Kemudahan dan kecepatan transaksi menjadi alasan utama penggunaan bank digital (71 persen),” ujar Hansal di Jakarta, Rabu (13/5).

Selain itu, kelengkapan fitur bertransaksi harian seperti pembayaran QRIS, pembayaran tagihan, serta dukungan untuk belanja online juga menjadi faktor penting (66 persen).

“Hasil ini menunjukkan tidak hanya dari sisi layanan keuangan, tetapi kemudahan terhubung dengan kebutuhan bertransaksi sehari-hari,” ujar Hansal.

Hansal melanjutkan aktivitas yang paling dominan dilakukan melalui bank digital adalah pengisian saldo dompet digital dan belanja online.