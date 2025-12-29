Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Survei ISC: Kepuasan Publik pada Pemerintah Tinggi

Senin, 29 Desember 2025 – 19:20 WIB
Survei ISC: Kepuasan Publik pada Pemerintah Tinggi
Rapat Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (12/10) malam. Foto: Dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei Indonesia Survey Center(ISC) menunjukkan data menarik, yakni masih tingginya angka kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dari hasil survei tersebut, sebanyak 82,4 persen menyatakan puas, setidaknya dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

Sebagai informasi, survei Adidaya Institute dilakukan dengan metode tatap muka pada 19 November – 8 Desember 2025.

Survei diselenggarakan pada 34 provinsi dengan melibatkan 1.200 orang responden.

Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode probability sampling yang memberi toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 2,88 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Peneliti ISC Mochammad Thoha dalam paparan hasil survei menyampaikan bahwa kepercayaan public pada Pemerintah masih tergolong tinggi sebab diatas angka 80 persen.

Menurutnya, kepuasan yang tinggi tersebut selain karena factor program kerja dan leadership, juga karena di tunjang oleh pembantu presiden, baik menteri atau wakilnya.

“Sementara itu, dari sisi harapan masyarakat pemerintah kedepan, sebanyak 23,8 persen berharap ada perbaikan ekonomi, sementara 16,5 persen berharap perbaikan dibidang pendidikan dan peringkat ketiga sebanyak 15,9 persen agar tersedianya lapangan kerja,” ujarnya dalam paparan hasil survei.



TAGS   Hasil Survei  tingkat kepuasan publik  Pemerintahan Prabowo  Isc 
