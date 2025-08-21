Close Banner Apps JPNN.com
Survei ISS: 78% Rakyat Puas dengan Kinerja Prabowo

Kamis, 21 Agustus 2025 – 23:00 WIB
Direktur Penelitian ISS Kadek Dwita mengatakan survei merekam sebanyak 78 persen warga merasa puas dengan kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. ilustrasi. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Social Survei (ISS) merilis survei terbarunya pada Kamis (21/8).

Metode penelitian survei menggunakan multiple stage random sampling. Pengambilan data dilakukan pada 11 Juli-20 Juli 2025 dengan 2.200 responden dari seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error 2,5 persen.

Direktur Penelitian ISS Kadek Dwita mengatakan survei merekam sebanyak 78 persen warga merasa puas dengan kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Perinciannya, 71,5 persen puas dan 6,5 persen sangat puas," ungkap Kadek.

Survei yang dikeluarkan ISS kali ini bertajuk "80 Tahun Indonesia Merdeka: Bagaimana Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia Ini?". 

ISS mengukur berbagai indikator kesejahteraan warga, kualitas hidup, dan kepuasan terhadap pemerintah.

Survei itu juga merekam program unggulan pemerintah yang paling populer dan diingat warga adalah makan bergizi gratis atau MBG (89 persen). 

Kemudian, diikuti cek kesehatan gratis atau CKG (46 persen), Koperasi Desa Merah Putih (36 persen), dan swasembada pangan (30 persen).

TAGS   Prabowo  mbg  Survei  ISS  Warga 
