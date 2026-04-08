Survei KedaiKOPI: 84,1% Publik Puas terhadap Kinerja Polri Selama Mudik Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga survei KedaiKOPI mencatat tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja Polri dalam pengamanan dan pengelolaan arus mudik Lebaran 2026. Sebanyak 84,1 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Polri secara keseluruhan.

Hasil tersebut disampaikan oleh Head of Research KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, dalam pemaparan survei tahunan terkait pelaksanaan mudik Lebaran, Senin (6/4). Survei dilakukan pada 23–30 Maret 2026 terhadap 1.101 responden yang memenuhi kriteria sebagai pemudik Lebaran 2026.

Dalam survei tersebut, KedaiKOPI mengukur kinerja kepolisian dari dua aspek utama, yaitu kinerja polisi lalu lintas di jalan serta peran kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan permukiman yang ditinggalkan pemudik.

Dari sisi lalu lintas, sebanyak 80,6 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Polantas dalam menjaga kelancaran arus mudik. Sementara itu, 81,7 persen responden puas terhadap kinerja Polantas dalam menjaga keamanan selama perjalanan mudik.

Adapun dari sisi keamanan lingkungan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam menjaga rumah dan lingkungan yang ditinggalkan pemudik tercatat sebesar 79,4 persen.

“Jika kami fokus pada seluruh aspek yang ditanyakan terkait kinerja polisi, yaitu menjaga kelancaran lalu lintas, menjaga keamanan arus mudik, hingga menjaga keamanan di lingkungan rumah, maka nilai rata-rata kepuasannya adalah 7,81. Jumlah responden yang merasa puas terhadap kinerja Polri secara keseluruhan sebanyak 84,1 persen,” ujar Ashma.

Selain itu, kebijakan rekayasa lalu lintas seperti sistem one way dan contraflow juga mendapatkan respons positif dari masyarakat. Sebanyak 80,8 persen responden menyatakan puas terhadap penerapan kebijakan tersebut selama periode mudik Lebaran tahun ini.

Menanggapi hasil survei tersebut, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah berkolaborasi dalam mendukung kelancaran dan keamanan mudik Lebaran 2026.