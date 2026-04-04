Survei KedaiKOPI: 88,8% Masyarakat Puas Penyelenggaraan Angkutan Mudik Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Survei KedaiKOPI mencatat sebanyak 88,8 persen responden merasa puas dengan nilai rata-rata kepuasan sebesar 7,18 dari skala 1 sampai 10 terhadap penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini.

Head of Research KedaiKOPI Ashma Nur Afifah mengatakan survei dilakukan pada 23–30 Maret 2026 terhadap 1.101 responden yang memenuhi kriteria sebagai pemudik Lebaran 2026.

"Dari skala 1 sampai 10, kami mendapatkan nilai sebesar 7,18. Maka dari skala itu dapat dikategorikan responden yang melakukan mudik cukup puas dengan layanan atau manajemen mudik yang telah dilakukan oleh pemerintah," kata Ashma, Senin (6/4).

Ashma mengatakan kepuasan tersebut diukur dari dua aspek besar, yaitu layanan armada transportasi umum, serta infrastruktur dan kebijakan manajemen mudik secara keseluruhan.

Pada aspek layanan armada, kepuasan tertinggi secara konsisten tercatat pada kenyamanan armada yang berlaku untuk bus, kereta api, maupun travel atau shuttle resmi.

Namun, masing-masing moda juga mencatatkan titik le Bagi penumpang kereta api, keluhan terbesar datang dari ketersediaan kuota tiket, di mana angkanya turun signifikan dibanding tahun lalu, dari 84,8 persen menjadi 76,1 persen atau berkurang 8,7 persen. Sementara itu, pengguna travel resmi mengeluhkan kenyamanan saat menunggu di pool atau titik penjemputan.

Di moda kapal laut, kepuasan tertinggi dirasakan saat proses antrean masuk ke kapal, sedangkan aspek terendah adalah keteraturan saat mengantri membeli tiket di pelabuhan.

Adapun untuk pengguna pesawat, kenyamanan di dalam kabin mendapat apresiasi tertinggi, sementara ketersediaan kuota tiket menjadi aspek terendah, meski angkanya justru naik dari 76,2 persen tahun lalu menjadi 80 persen tahun ini.