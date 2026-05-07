Survei Kepuasan Publik: Transformasi Digital & Ketahanan Energi Pertamina Diapresiasi Masyarakat

jpnn.com - Persepsi publik terhadap ketahanan energi dan kinerja pelayanan PT Pertamina (Persero) mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat, dengan tingkat kepuasan publik berada di zona positif.

Hal itu tergambar dari survei survei lembaga riset strategis Citra Nasional Network (CNN) yang merilis laporan surveinya secara nasional, dikutip dari siaran pers, Kamis (7/5/2026).

Pencapaian ini dinilai mencerminkan efektivitas komunikasi serta layanan operasional perseroan di lapangan yang mampu memenuhi ekspektasi publik meskipun berada di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.

Direktur Utama Citra Nasional Network Muhammad Sutisna menjelaskan bahwa tingginya kepercayaan publik ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi Pertamina dalam menjaga keamanan pasokan energi di seluruh pelosok negeri.

"Sebanyak 89 persen responden menyatakan rasa puas mereka terhadap stabilitas distribusi BBM dan LPG, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Kemampuan Pertamina dalam melakukan orkestrasi dari hulu ke hilir untuk menjaga harga tetap terjangkau menjadi poin kunci yang membangun sentimen positif di mata masyarakat," kata Sutisna.

Dia mengatakan bahwa aspek digitalisasi juga menjadi sorotan utama dalam survei kali ini, khususnya terkait kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina.

Data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat atau 85,2 persen responden menyatakan setuju dengan kebijakan pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar melalui platform digital demi memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Meskipun demikian, terdapat 7,1 persen responden yang merasa tidak setuju karena alasan kendala teknis dan infrastruktur internet, sementara 7,7 persen lainnya memilih untuk tidak menjawab.