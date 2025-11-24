Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Survei Kinerja Kemendikdasmen 2025, IndoStrategi Beri 7 Rekomendasi

Senin, 24 November 2025 – 16:54 WIB
Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman di Jakarta. Foto: dok IndoStrategi

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga survei IndoStrategi menyatakan penerimaan publik terhadap program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah kepemimpinan Abdul Mu'ti yang termasuk tinggi.

Penerimaan itu tertuang dari survei yang dilaksanakan IndoStrategi pada 15 Oktober hingga 15 November 2025.

Diketahui, survei melibatkan 510 responden dari 34 provinsi yang mewakili 104 lembaga pendidikan jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK.

Setiap sekolah diwakili guru, murid, dan orang tua dalam survei. Validasi data dilakukan melalui spot check dan Focus Group Discussion (FGD) bersama 13 ahli dan praktisi pendidikan.

Lima program unggulan Kemendikdasmen yang disurvei ialah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH), Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Mata Pelajaran Pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI), serta Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Temuan IndoStrategi menyatakan program 7 KAIH diterima publik sebesar 90,1 persen, SPMB 84,8 persen, Deep Learning 78,6 persen, Koding dan AI 72,7 persen, dan TKA 63,2 persen.

Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman mengatakan tingginya penerimaan menjadi sinyal bahwa publik menunggu terobosan di dunia pendidikan. 

“Program prioritas Mendikdasmen seperti menjawab harapan publik akan terobosan dalam pendidikan kita," kata dia saat memaparkan hasil risetnya Senin (24/11).

