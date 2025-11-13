Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Survei Litbang Kompas: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Mencapai 76,2 Persen

Kamis, 13 November 2025 – 10:13 WIB
Survei Litbang Kompas: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Mencapai 76,2 Persen
Ilustrasi Polri. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru soal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Riset tentang persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja kepopisian itu dilakukan pada Oktober 2025.

Dari hasil survei yang dilansir pada Kamis, 13 November 2025, Polri mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 76,2 persen. Jumlah itu dari kategori survei sangat percaya dan percaya.

Survei Litbang Kompas mencatat bahwa adanya peningkatan atau pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara.

Angka tersebut naik pasca-terjadinya kerusuhan pada bulan Agustus 2025 lalu. Citra dan kepuasan publik terhadap Polri kembali menunjukkan kenaikan.

Survei ini sendiri menggunakan metode sampling Multistage Random Sampling yang melakukan pengumpulan data sejak tanggal 9 hingga 16 Oktober 2025.

Data kuantitatif didapatkan melalui survei tatap muka yang dilaksanakan di 38 Provinsi Indonesia. Adapun responden sebanyak 1.200 orang masyarakat umum.

Responden survei sendiri dalam rentang usia 17 sampai 65 tahun untuk pria dan wanita.

Hasil survei terbaru dari Litbang Kompas menunjukkan kepercayaan masyarakat kepad Polri mencapai 76,2 persen.

