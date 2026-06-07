Survei Poltracking: Mayoritas Warga NU & Muhammadiyah Puas Kinerja Prabowo-Gibran

jpnn.com - JAKARTA - Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kalangan masyarakat yang terafiliasi dengan organisasi Islam besar di Indonesia. Adapun warga yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah sama-sama mencatat tingkat kepuasan di atas 50 persen.

“Masyarakat yang terafiliasi NU dan Muhammadiyah cenderung puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” kata Peneliti Utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya terkait Rilis Survei Nasional bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Isu Aktual Strategis.

Berdasarkan hasil survei pada 11–17 Mei 2026, tingkat kepuasan tertinggi dari kelompok NU mencapai 74,5 persen. Angka tersebut menunjukkan mayoritas warga NU memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.

“Dari kelompok pemilih yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama atau NU 74,5 persen merasa puas dengan kinerja pemerintah,” ungkap Masduri.

Dukungan serupa juga terlihat dari kalangan Muhammadiyah yang tingkat kepuasannya tercatat sebesar 69,2 persen.

Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden Muhammadiyah menilai pemerintahan Prabowo-Gibran bekerja sesuai harapan publik.

Baca Juga: Hasil Survei Citra Nasional Network Terkait Kinerja Pertamina Dinilai Sejalan dengan Keinginan Publik

“Lalu untuk pemilih yang terafiliasi dengan organisasi keislaman Muhammadiyah, 69,2 persen merasa puas,” ungkapnya.

Selain NU dan Muhammadiyah, survei juga mengukur persepsi masyarakat yang tergabung dalam organisasi Islam lainnya.