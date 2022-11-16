Survei: Rata-Rata Kenaikan Gaji Karyawan Diprediksi Meningkat pada 2026, Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Mercer Indonesia, bisnis dari Marsh McLennan (NYSE: MMC) merilis hasil survei Total Remuneration Survey (TRS) 2025, terkait rata-rata gaji karyawan di tanah air pada tahun depan.

Survei itu menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan gaji diperkirakan meningkat sebesar 5,8% pada 2026, turun dari diperkirakan 6,3% pada 2025.

Meskipun melambat, laporan itu menunjukkan bahwa 100 persen perusahaan yang disurvei menyarakan tetap memberikan kenaikan gaji pada 2026.

Data itu diperoleh dari analis remunerasi terhadap lebih dari 7.000 jabatan di 588 perusahaan lintas industri di Indonesia.

"Survei menunjukkan bahwa meskipun kenaikan gaji diperkirakan melambat dibandingkan 2025, seluruh perusahaan yang disurvei sepenuhnya berencana memberikan kenaikan gaji pada 2026," kata Associate Director & Career Products Leader, Mercer Indonesia, Yosef Budiman, Selasa (23/13).

Dia menambahkan pada tahun depan adanya perbedaan optimisme antarsektor industri.

Semisal industri kimia memproyeksikan kenaikan gaji diperkiraman sebesar 6,2% pada 2025. Ini mencerminkan kepercayaan yang kuat terhadap investasi talenta.

Sebaliknya, industri otomotif memperkirakan kenaikan lebih moderat sebesar 4,9%.