Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Survei Unggulkan Bahlil, Dian Rosmala: Rakyat Puas, Elite Justru Gerah

Jumat, 24 Oktober 2025 – 15:41 WIB
Survei Unggulkan Bahlil, Dian Rosmala: Rakyat Puas, Elite Justru Gerah - JPNN.COM
Menteri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati kebijakan publik Dian Rosmala menilai hasil dua lembaga survei yang menempatkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di posisi atas menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang investasi dan energi.

Berdasarkan survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Bahlil masuk lima besar menteri dengan kinerja terbaik di Kabinet Indonesia Maju.

Sementara survei sebelumnya oleh Index Politica bahkan menempatkannya di posisi kedua setelah Menteri Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga:

Menurut Dian Rosmala, capaian itu menandakan kepercayaan publik yang tinggi terhadap kebijakan Bahlil yang berorientasi pada stabilitas ekonomi nasional.

“Rakyat melihat kinerja nyata di lapangan. Menteri Bahlil mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan rakyat kecil,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/10).

Dian menilai, salah satu faktor kepuasan publik adalah keberhasilan Bahlil menjaga stabilitas harga energi seperti BBM, LPG, dan listrik selama satu tahun terakhir.

Baca Juga:

Selain itu, kebijakan penataan sektor tambang dan pemberian izin kepada koperasi, UKM, serta ormas keagamaan dianggap berpihak pada rakyat.

Namun, di sisi lain, kebijakan tegas itu membuat sebagian kelompok elit dan pengusaha besar merasa terganggu.

Rakyat menilai kinerja Menteri Bahlil positif, sementara sebagian elit justru merasa terusik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menteri Bahlil  Bahlil Lahadalia  Dian Rosmala  Survei 
BERITA MENTERI BAHLIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp