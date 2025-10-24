Survei Unggulkan Bahlil, Dian Rosmala: Rakyat Puas, Elite Justru Gerah

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati kebijakan publik Dian Rosmala menilai hasil dua lembaga survei yang menempatkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di posisi atas menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang investasi dan energi.

Berdasarkan survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Bahlil masuk lima besar menteri dengan kinerja terbaik di Kabinet Indonesia Maju.

Sementara survei sebelumnya oleh Index Politica bahkan menempatkannya di posisi kedua setelah Menteri Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Dian Rosmala, capaian itu menandakan kepercayaan publik yang tinggi terhadap kebijakan Bahlil yang berorientasi pada stabilitas ekonomi nasional.

“Rakyat melihat kinerja nyata di lapangan. Menteri Bahlil mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan rakyat kecil,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/10).

Dian menilai, salah satu faktor kepuasan publik adalah keberhasilan Bahlil menjaga stabilitas harga energi seperti BBM, LPG, dan listrik selama satu tahun terakhir.

Selain itu, kebijakan penataan sektor tambang dan pemberian izin kepada koperasi, UKM, serta ormas keagamaan dianggap berpihak pada rakyat.

Namun, di sisi lain, kebijakan tegas itu membuat sebagian kelompok elit dan pengusaha besar merasa terganggu.