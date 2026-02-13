Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Survei Voxpol: 80% Masyarakat NTT Puas dengan Kinerja Melki-Johni

Jumat, 13 Februari 2026 – 22:30 WIB
Survei Voxpol: 80% Masyarakat NTT Puas dengan Kinerja Melki-Johni
Lembaga survei Voxpol Center Research & Consulting merilis hasil survei kinerja satu tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubenur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena dan Johni di Hotel Sofyan Cikini, Jakarta, Jumat (13/2). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga survei Voxpol Center Research & Consulting merilis hasil survei kinerja satu tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubenur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma.

Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur-Wakil Gubernur NTT mencapai angka 80 persen.

Survei yang digelar 5-14 Januari 2026, 80,5 persen publik puas terhadap kinerja Melki-Johni. Dengan rincian 68,6 persen responden menyatakan puas, dan 11,9 persen sangat puas.

"Angkanya 80,5 persen masyarakat puas dengan kinerja satu tahun pak Melki dan Pak Johni," kata Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago saat rilis survei di Hotel Sofyan Cikini, Jakarta, Jumat (13/2).

Namun, masih ada masyarakat yang menyatakan tidak puas dengan angka 19,5 persen. Perinciannya adalah 18,4 persen menyatakan tidak puas dan 1,1 persen sangat tidak puas.

"Masih ada yang tidak puas sekitar 19-20 persen kalau digabung," lanjutnya.

Dia juga mengungkapkan sebagian besar warga menginginkan Gubernur Melki untuk melakukan perbaikan jalan. Disusul dengan penyediaan air bersih dan memperhatikan warga kurang mampu.

"Hampir 28,7 persen itu perbaikan jalan itu masukan langsung masyarakat. Penyediaan air bersih 9,1 pesen 8,3 persen memperhatikan masyarakat kurang mampu," jelas Pangi.



TAGS   Voxpol  NTT  Melki  Melki-Johni 
