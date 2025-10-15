Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Surveyor Indonesia Jalin Kolaborasi dengan Chulalongkorn University Thailand

Rabu, 15 Oktober 2025 – 21:21 WIB
Surveyor Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, Thailand. Foto: Dok. Surveyor Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Surveyor Indonesia (Persero) terus memperkuat langkah ekspansi bisnis ke kancah global.

Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Testing, Inspection, Certification, and Consultancy (TICC) itu menjalin kerja sama strategis dengan The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, Thailand.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna, dan Associate Prof. Dr. Thanyalak Chaisuwan, Associate Dean of Research Affairs, The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna, menyebut kolaborasi itu sebagai bagian dari strategi Business Development of PT Surveyor Indonesia: Step by Step from Asia to the World.

“Kolaborasi ini bukan hanya simbolis, tetapi langkah nyata dalam memperluas jejaring bisnis, memperkuat riset terapan, serta meningkatkan standar mutu layanan PT Surveyor Indonesia di pasar global. Kami ingin Surveyor Indonesia dikenal sebagai mitra industri Asia yang memiliki kredibilitas dunia,” ungkap Sandry dalam keterangan resmi, Rabu (15/10).

Melalui kerja sama tersebut, PT Surveyor Indonesia akan memanfaatkan jaringan riset dan fasilitas laboratorium bertaraf internasional milik Chulalongkorn University.

Fokus kolaborasi mencakup pengembangan riset di sektor energi dan petrokimia, pertukaran tenaga ahli, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan standardisasi nasional (SNI).

