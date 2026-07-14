Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Parpol

Surya Paloh: Garda Pemuda Harus Jadi Mata dan Telinga Partai NasDem

Kamis, 23 Juli 2026 – 01:27 WIB
Surya Paloh: Garda Pemuda Harus Jadi Mata dan Telinga Partai NasDem - JPNN.COM
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta Garda Pemuda NasDem menjadi mata dan telinga partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan. Foto: dok DPP NasDem

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta Garda Pemuda NasDem menjadi mata dan telinga partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Pesan itu disampaikan Surya Paloh saat menutup Kongres II dan peringatan HUT ke-15 Garda Pemuda Partai NasDem di Ancol, Jakarta, Selasa (22/7).

Menurut Surya, Garda Pemuda harus memperkuat konsolidasi organisasi dan berada di barisan terdepan untuk menjaga semangat perjuangan partai.

Baca Juga:

"Garda Pemuda harus benar-benar mempersiapkan diri, melakukan konsolidasi secara totalitas, berada di front terdepan. Mata dan telinganya Partai NasDem adalah Garda Pemuda itu sendiri," katanya.

Dia menegaskan tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab perubahan zaman. Karena itu, generasi muda dinilai menjadi harapan utama bagi masa depan Indonesia.

"Maka kepada siapa bangsa ini boleh berharap banyak? Jawabannya adalah kepada generasi muda bangsa ini," ujarnya.

Baca Juga:

Surya mengatakan Partai NasDem sejak awal didirikan sebagai gerakan perubahan yang mengedepankan pendidikan politik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta regenerasi kepemimpinan.

Menurut dia, Garda Pemuda memiliki peran strategis dalam menyiapkan kader muda yang akan melanjutkan perjuangan partai sekaligus menjaga masa depan bangsa.

Ketum Partai NasDem Surya Paloh meminta Garda Pemuda NasDem menjadi mata dan telinga partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Surya Paloh  Partai Nasdem  Garda Pemuda NasDem  NasDem  Prananda Surya Paloh 
BERITA SURYA PALOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp