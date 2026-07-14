Surya Paloh: Garda Pemuda Harus Jadi Mata dan Telinga Partai NasDem

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta Garda Pemuda NasDem menjadi mata dan telinga partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Pesan itu disampaikan Surya Paloh saat menutup Kongres II dan peringatan HUT ke-15 Garda Pemuda Partai NasDem di Ancol, Jakarta, Selasa (22/7).

Menurut Surya, Garda Pemuda harus memperkuat konsolidasi organisasi dan berada di barisan terdepan untuk menjaga semangat perjuangan partai.

"Garda Pemuda harus benar-benar mempersiapkan diri, melakukan konsolidasi secara totalitas, berada di front terdepan. Mata dan telinganya Partai NasDem adalah Garda Pemuda itu sendiri," katanya.

Dia menegaskan tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab perubahan zaman. Karena itu, generasi muda dinilai menjadi harapan utama bagi masa depan Indonesia.

"Maka kepada siapa bangsa ini boleh berharap banyak? Jawabannya adalah kepada generasi muda bangsa ini," ujarnya.

Surya mengatakan Partai NasDem sejak awal didirikan sebagai gerakan perubahan yang mengedepankan pendidikan politik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta regenerasi kepemimpinan.

Menurut dia, Garda Pemuda memiliki peran strategis dalam menyiapkan kader muda yang akan melanjutkan perjuangan partai sekaligus menjaga masa depan bangsa.