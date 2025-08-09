Surya Paloh Ungkap Dukungan Total NasDem Buat Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut parpolnya tidak lip service atau basa-basi dalam mendukung pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan program memajukan bangsa.

"Sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, kami telah menegaskan bahwa Partai NasDem itu bagian dari koalisi pendukung. Dukungan secara totalitas, dengan ketulusan dan kesungguhan hati," kata Paloh saat membuka Rakernas I NasDem di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (8/8).

Pemilik Media Group itu mengatakan NasDem dalam mendukung pemerintahan Prabowo juga akan berbicara sesuai objektivitas

"Ya, yang baik, jangan segan untuk katakan baik. Jalankan dan teruskan, Bapak Presiden. Ya, yang kurang tepat, jangan pula ragu untuk menyampaikan agar diperbaiki bersama," ujar dia.

Paloh mengatakan dukungan NasDem bagi pemerintahan Prabowo sebagai bagian dari esensi kemandirian berpikir.

Selain berbicara terkait dukungan, pria kelahiran Aceh itu menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai keaslian bangsa di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

Menurutnya, kemajuan teknologi dan kebijakan pembangunan harus tetap berakar pada budaya, adat, dan kearifan lokal Indonesia.

“NasDem harus menjadi garda terdepan dalam mempertahankan keaslian negeri ini, sekaligus mendorong perubahan cara berpikir sebagai fondasi gerakan restorasi bangsa,” ujar dia.