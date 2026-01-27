Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Susah Payah Raih Kemenangan, Vietnam Tempel Ketat Thailand di AFC Futsal Asian Cup 2026

Selasa, 27 Januari 2026 – 21:55 WIB
Susah Payah Raih Kemenangan, Vietnam Tempel Ketat Thailand di AFC Futsal Asian Cup 2026 - JPNN.COM
Selebrasi kemenangan Vietnam pada laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026, Selasa (27/1) di Jakarta International Velodrome, Rawamangun melawan Kuwait. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - JAKARTA - Vietnam mengikuti jejak Thailand meraih kemenangan di laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026.

Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Selasa (27/1) skuad asuhan Diego Giustozzi itu menang dengan skor tipis 5-4 melawan Kuwait.

Pada laga ini, gol kemenangan tim Negeri Paman Ho itu dicetak oleh ?Nguyen Manh Dung pada menit ke-20, 32.

Baca Juga:

Adapun gol lainnya dicetak melalui ?Chau Doan Phat (9), Nguyen Thinh Phat (15) dan ?Tu Minh Quang (30).

Gol balasan Kuwait dicetak oleh ?Abdullah Alenezi di menit ke-7, Abd Al-Aziz Borashed (9), ?Omar Alshatti (19), dan ?Abdulaziz Alsarraj (38).

Dengan kemenangan ini, Vietnam berada di peringkat kedua klasemen Grup B ajang Piala Asia Futsal 2026.

Baca Juga:

Thailand masih kukuh di puncak klasemen seusai meraih kemenangan 2-0 melawan Lebanon.  (afc/mcr16/jpnn)

Vietnam mengikuti jejak Thailand meraih kemenangan di laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026, Selasa (27/1).

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Muhammad Naufal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AFC FUTSAL ASIAN CUP 2026  Vietnam  Kuwait  Thailand  Futsal 
BERITA AFC FUTSAL ASIAN CUP 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp