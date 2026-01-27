Susah Payah Raih Kemenangan, Vietnam Tempel Ketat Thailand di AFC Futsal Asian Cup 2026

Selasa, 27 Januari 2026 – 21:55 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Vietnam mengikuti jejak Thailand meraih kemenangan di laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026.

Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Selasa (27/1) skuad asuhan Diego Giustozzi itu menang dengan skor tipis 5-4 melawan Kuwait.

Pada laga ini, gol kemenangan tim Negeri Paman Ho itu dicetak oleh ?Nguyen Manh Dung pada menit ke-20, 32.

Adapun gol lainnya dicetak melalui ?Chau Doan Phat (9), Nguyen Thinh Phat (15) dan ?Tu Minh Quang (30).

Gol balasan Kuwait dicetak oleh ?Abdullah Alenezi di menit ke-7, Abd Al-Aziz Borashed (9), ?Omar Alshatti (19), dan ?Abdulaziz Alsarraj (38).

Dengan kemenangan ini, Vietnam berada di peringkat kedua klasemen Grup B ajang Piala Asia Futsal 2026.

Thailand masih kukuh di puncak klasemen seusai meraih kemenangan 2-0 melawan Lebanon. (afc/mcr16/jpnn)