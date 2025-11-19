Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Susilaningtias Sebut Revisi UU PSDK Sangat Mendesak, Begini Alasannya

Rabu, 19 November 2025 – 06:45 WIB
Susilaningtias Sebut Revisi UU PSDK Sangat Mendesak, Begini Alasannya - JPNN.COM
Anggota LPSK Susilaningtias (kiri) bersama Anggota Badan Legislasi DPR Ahmad Irawan dan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso saat berbicara dalam sebuah Forum Legislasi bertajuk “Upaya Konkret DPR RI Memaksimalkan Perlindungan bagi Saksi dan Korban Lewat RUU PSDK” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Foto: Dok. KWP

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias menilai revisi Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) sangat mendesak untuk dibahas.

Hal ini terkait makin meningkatnya kompleksitas kasus yang membutuhkan perlindungan dan bantuan bagi saksi maupun korban.

Pasalnya, kerangka hukum yang ada saat ini tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan lapangan, mulai dari keterbatasan kewenangan hingga prosedur administrasi yang menghambat perlindungan darurat.

Baca Juga:

Anggota LPSK Susilaningtias menegaskan hal itu saat berbicara dalam sebuah Forum Legislasi bertajuk “Upaya Konkret DPR RI Memaksimalkan Perlindungan bagi Saksi dan Korban Lewat RUU PSDK” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025),

Pembicara lain dalam diskusi ini adalah Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso dan  Anggota Badan Legislasi DPR Ahmad Irawan.

Susilaningtias menjelaskan usia LPSK yang memasuki 18 tahun dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang akan genap 20 tahun pada 2026 menjadi momentum tepat untuk pembaruan regulasi.

Baca Juga:

“Dalam praktik, banyak ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan perlindungan modern. Ada kekurangan, ada kelebihan, namun kita perlu menyempurnakan agar layanan kepada publik semakin kuat,” ujarnya.

Susilaningtias menilai sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia lebih maju dibanding banyak negara Asia Tenggara, bahkan Asia. Keistimewaan Indonesia, menurutnya, terletak pada integrasi antara perlindungan saksi dan pemberian bantuan korban dalam satu lembaga.

Anggota LPSK Susilaningtias menilai revisi Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) sangat mendesak untuk dibahas. Begini alasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   RUU PSDK  DPR  Susilaningtias  perlindungan saksi 
BERITA RUU PSDK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp