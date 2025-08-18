Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Suspensi Depan Bermasalah, Ratusan Ribu Unit Range Rover Direcall

Senin, 18 Agustus 2025 – 16:16 WIB
Suspensi Depan Bermasalah, Ratusan Ribu Unit Range Rover Direcall
Range Rover Sport. (ANTARA/rangerover.com)

jpnn.com - Produsen mobil asal Inggris Jaguar Land Rover (JLR) mengeluarkan pengumumkan untuk melakukan penarikan kembali atau recall terhadap model Range Rover.

Sebanyak 120 ribu unit kendaraan harus di-recall karena terdapat masalah serius pada sambungan suspensi depan berbahan aluminium yang berisiko menyebabkan kecelakaan.

Recall itu menargetkan model Range Rover dan Range Rover Sport yang dijual di Amerika Serikat.

Hal itu terungkap setelah Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA) setelah melakulan pengecekan.

Dikutip USA Today, penarikan kembali ini merupakan kelanjutan dari recall sebelumnya yang berdampak pada 16.759 kendaraan yang dilaporkan ke NHTSA pada 2024.

Adapun klasifikasi Range Rover yang termasuk dalam penarikan di antaranya Range Rover 2014-2017, Range Rover Sport 2014-2017 dengan nomor D019, N759, D041, dan D027.

Jumlah kendaraan yang berpotensi terdampak mencapai 121.509 unit.

Lebih lanjut diler akan memeriksa "knuckle" suspensi depan dan memasang braket penahan atau jika perlu mengganti "knuckle" secara gratis. (Antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Dedi Sofian

Range Rover  Jaguar Land Rover  recall  suspensi mobil  NHTSA 
