JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Sustainability Bond Tahap II bank bjb Dapat Respons Positif, Perkuat Pembiayaan Berkelanjutan

Sabtu, 07 Maret 2026 – 15:25 WIB
Sustainability Bond Tahap II bank bjb Dapat Respons Positif, Perkuat Pembiayaan Berkelanjutan - JPNN.COM
Gedung bank bjb di Bandung, Jawa Barat. Foto: bjb

jpnn.com, BANDUNG - Komitmen bank bjb dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan kembali mendapat respons positif dari pasar.

Hal ini tercermin dari tingginya minat investor terhadap penerbitan Sustainability Bond Tahap II bank bjb yang menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas portofolio pembiayaan berwawasan lingkungan dan sosial.

Instrumen ini memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi secara bertanggung jawab sekaligus memperoleh imbal hasil yang kompetitif. Melalui instrumen tersebut, investor juga dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sustainability Bond bank bjb dengan total target dana sebesar Rp2 triliun.

Pada tahap pertama yang diterbitkan pada 2024 senilai Rp1 triliun, obligasi ini mencatatkan minat investor yang sangat tinggi dengan tingkat oversubscribe hingga 4,66 kali dari target awal.

Melanjutkan keberhasilan tersebut, pada 2026 bank bjb kembali menawarkan Sustainability Bond Tahap II. Permintaan investor terhadap instrumen ini telah mencapai Rp932,4 miliar.

Masa bookbuilding berlangsung pada 13 Februari hingga 2 Maret 2026 dengan dua pilihan seri, yakni Seri A bertenor 3 tahun dengan kupon indikatif 5,45%–6,05% dan Seri B bertenor 5 tahun dengan kupon indikatif 5,70%–6,30%.

Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek bisnis bank bjb ke depan.

bank bjb kembali menerbitkan Sustainability Bond Tahap II untuk dorong pembiayaan berkelanjutan.

TAGS   Bank BJB  obligasi  Sustainability Bond  pembiayaan 
