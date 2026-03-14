Susu Kambing Etawa Indonesia Dipamerkan di Expo Inovasi Taiwan

jpnn.com, JAKARTA - Produk susu kambing etawa asal Indonesia, Etawanesia, tampil dalam ajang inovasi global Kaohsiung International Invention and Design Expo yang digelar di Kaohsiung, Taiwan.

Keikutsertaan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan produk kesehatan berbasis bahan alami dari Indonesia kepada pasar internasional.

Partisipasi Etawanesia mencerminkan meningkatnya potensi industri produk kesehatan herbal nasional yang mulai mendapat perhatian dalam berbagai pameran inovasi dunia.

Produk lokal berbasis bahan alami dinilai memiliki peluang besar untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas domestik.

Dalam pameran tersebut, Etawanesia memperkenalkan inovasi nutrisi yang memadukan susu kambing etawa dengan ekstrak daun kelor. Kombinasi dua bahan alami tersebut dikembangkan sebagai produk nutrisi yang menonjolkan potensi bahan baku lokal Indonesia.

Ajang Kaohsiung International Invention and Design Expo sendiri dikenal sebagai pameran inovasi internasional yang mempertemukan penemu, peneliti, dan perusahaan dari berbagai negara.

Beragam inovasi di bidang teknologi, kesehatan, desain, hingga produk berbasis riset dipamerkan dalam forum tersebut.

Pameran ini juga menjadi wadah bagi pelaku industri untuk memperluas jaringan bisnis, membuka peluang kolaborasi internasional, serta memperkenalkan produk inovatif kepada pasar global. Kehadiran peserta dari berbagai negara menjadikan expo tersebut sebagai salah satu platform penting bagi pengembangan inovasi baru.