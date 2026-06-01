Susul SMAN 10 Samarinda, SMA KPS Balikpapan Ditetapkan Jadi Sekolah Garuda

jpnn.com, SAMARINDA - Kalimantan Timur (Kaltim) kini resmi memiliki dua Sekolah Garuda setelah SMA Nasional KPS Balikpapan ditetapkan sebagai Sekolah Unggul Garuda Transformasi 2026.

Pencapaian prestisius ini melengkapi status serupa yang sebelumnya berhasil diraih oleh SMA Negeri 10 Samarinda pada 2025 lalu

"Kami mengucapkan selamat atas pencapaian luar biasa ini dan semoga kepercayaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan kita," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Armin di Samarinda, Senin.

Penetapan yang disahkan secara langsung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tersebut menjadikan institusi pendidikan asal Balikpapan itu terpilih di antara 30 sekolah unggulan lainnya secara nasional.

Armin menyebut pemilihan ini didasarkan pada serangkaian penilaian yang meliputi potensi akademik para siswa serta keberhasilan program penguatan karakter di lingkungan sekolah.

"Aspek lainnya yang turut menjadi indikator penilaian kementerian adalah komitmen nyata institusi dalam mendukung program pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat luas," ungkapnya.

Dengan menyandang status bergengsi tersebut, satuan pendidikan di Benua Etam ini dituntut memiliki kesiapan untuk bertindak sebagai pusat keunggulan atau center of excellence.

"Peran sebagai pusat keunggulan ini sangat vital guna memberikan inspirasi positif, sekaligus mendorong percepatan transformasi pendidikan secara menyeluruh di daerah sekitarnya," ujar Armin.