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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Susul Tren Global di AS, Pluang Luncurkan Teknologi Agentic Trading Berbasis AI

Selasa, 04 Agustus 2026 – 17:11 WIB
Susul Tren Global di AS, Pluang Luncurkan Teknologi Agentic Trading Berbasis AI - JPNN.COM
Platform investasi multi-aset Pluang resmi meluncurkan Pluang Agentic Trading versi Beta, sebuah fitur pionir yang menghubungkan asisten AI terkemuka langsung ke portofolio investasi pengguna, Senin (3/8/2026). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pluang, platform investasi dan trading multi-aset terkemuka di Indonesia, mengumumkan peluncuran fitur terbaru bernama Pluang Agentic Trading.

Inovasi ini menjadikan Pluang sebagai platform retail teregulasi pertama di tanah air yang menghubungkan asisten kecerdasan buatan (AI) aktif seperti ChatGPT, Claude (Anthropic), dan Gemini (Google) langsung ke akun investasi pengguna.

Melalui fitur ini, pengguna dapat menginstruksikan asisten AI pilihan mereka untuk meninjau portofolio, melakukan riset pasar, hingga mengeksekusi transaksi nyata di berbagai kelas aset dalam satu sesi obrolan tanpa putus.

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Meski eksekusi berjalan otomatis lewat percakapan natural, keamanan tetap terjaga karena setiap order wajib dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pengguna sebelum resmi dijalankan.

Teknologi Agentic Trading ini merupakan evolusi dari Aura AI, fitur analisis bawaan milik Pluang.

Kehadiran fitur ini memangkas proses rumit investor yang biasanya harus membuka banyak jendela dokumen analisis sebelum berpindah ke aplikasi trading untuk bertransaksi.

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"Selama ini, analisis investasi berkualitas tinggi hanya menjadi hak istimewa segelintir orang. Pluang Agentic Trading mendobrak batasan tersebut. Kini, investor di Jayapura atau Jember memiliki kekuatan analisis dan eksekusi yang setara dengan investor di Jakarta, Singapura, atau Hong Kong," ujar Director of Marketing & Commercial Pluang, Andreas Agung Hendrawan, Senin (3/8/2026).

Langkah cepat Pluang ini membawa Indonesia masuk ke dalam peta adopsi teknologi finansial global tercepat. Platform global di Amerika Serikat seperti Robinhood dan Interactive Brokers baru saja memperkenalkan asisten AI serupa pada awal tahun 2026.

Pluang, platform investasi dan trading multi-aset terkemuka di Indonesia, mengumumkan peluncuran fitur terbaru bernama Pluang Agentic Trading.

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TAGS   Pluang  investasi  Pluang Agentic Trading  trading multi-aset 
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