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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Susunan Pemain Brasil vs Jepang: Komposisi Mewah Skuad Samba Siap Uji Kedisiplinan Samurai Biru

Senin, 29 Juni 2026 – 23:50 WIB
Susunan Pemain Brasil vs Jepang: Komposisi Mewah Skuad Samba Siap Uji Kedisiplinan Samurai Biru - JPNN.COM
Grafik ilustrasi pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Brasil melawan Jepang yang dijadwalkan berlangsung di Stadion NRG, Houston, Texas, Amerika Serikat, Senin (29/6/2026) waktu setempat. ANTARA INFOGRAFIK/Vintan Rahmadanti

jpnn.com, JAKARTA - Pertandingan hidup mati babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Houston mempertemukan dua kekuatan besar yang sama-sama belum tersentuh kekalahan, yakni Brasil dan Jepang, pada Selasa (30/6) pukul 00.00 WIB.

Berdasarkan daftar susunan pemain resmi yang dirilis oleh FIFA sesaat sebelum laga dimulai, kedua tim dipastikan tampil agresif dengan menurunkan komposisi pemain terbaik mereka sejak sepak mula.

Langkah ini diambil guna menjaga rekor sempurna sekaligus mengamankan tempat di babak 16 besar.

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Brasil tampil dengan formasi 4-3-3 dan tetap mengandalkan trio penyerang Vinicius Junior, Matheus Cunha, serta Rayan di lini depan.

Pelatih Carlo Ancelotti juga mempertahankan duet Bruno Guimaraes dan Lucas Paqueta sebagai motor serangan, sementara Casemiro bertugas menjaga keseimbangan di lini tengah.

Kapten Marquinhos akan memimpin lini belakang bersama Gabriel Magalhaes. Danilo dan Douglas Santos mengisi posisi bek sayap, sedangkan Alisson dipercaya mengawal gawang.

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Sedangkan megabintang tim Samba, Neymar dipastikan duduk di bangku cadangan dan fit untuk diturunkan bila situasi memungkinkan.

Di kubu Jepang, pelatih Hajime Moriyasu tetap mengandalkan formasi tiga bek yang menjadi kekuatan mereka sepanjang turnamen. Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, dan Takehiro Tomiyasu dipercaya menjaga lini pertahanan di depan kiper Zion Suzuki.

Timnas Brasil dan Jepang dipastikan turun dengan kekuatan penuh demi memperebutkan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Selasa (30/6).

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TAGS   Brasil Vs Jepang  Susunan Pemain Brasil vs Jepang  Piala Dunia 2026  babak 32 besar Piala Dunia 2026 
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