Susunan Pemain Bulgaria vs Kepulauan Solomon: Potensi Hujan Gol

Jumat, 27 Maret 2026 – 15:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bulgaria menurunkan kekuatan terbaik menghadapi Kepulauan Solomon pada FIFA Series 2026.

Skuad asuhan Aleksandar Dimitrov menurunkan kekuatan terbaik dengan mempercayakan Filip Krastev sebagai kapten.

Pemain kelahiran 15 Oktober 2001 itu mengemban tugas sebagai pemimpin tim berjuluk The Tricolours itu setelah Kiril Despodov urung bergabung.

Dari posisi penjaga gawang tercatat Daniel Naumov mendapatkan kepercayaan tampil sejak menit awal.

Posisi bek dipercaya tampil Emil Tsenov, Teodor Ivanov, Hristiyan Petrov, dan Andrian Kraev,

Di lini tengah tercatat selain Filip Krastev ada Zdravko Dimitrov, Marin Petkov, dan Ivan Turitsov.

Adapun dua striker di depan akan diisi Dominik Yankov, dan Tonislav Yordanov yang diharapkan bisa membobol jala gawang Kepulauan Solomon yang dijaga Philip Mango.

Bulgaria enggan jemawa saat menghadapi Kepulauan Solomon pada ajang FIFA Series 2026.