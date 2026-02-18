Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Susunan Pemain Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Strategi Berani Bojan Hodak?

Rabu, 18 Februari 2026 – 19:03 WIB
Para pemain Persib Bandung menjalani pemanasan jelang pertandingan melawan Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pertandingan hidup dan mati Persib Bandung di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026) malam.

Persib tak boleh terpeleset saat menghadapi Ratchaburi FC pada pertandingan leg kedua 16 besar.

Pelatih Persib Bojan Hodak telah mengumumkan susunan 11 pemain pertama yang akan diturunkan menghadapi wakil Thailand itu.

Komposisi pemain yang dipilih Hodak nyaris identik dengan susunan tim saat Persib bertandang ke markas Ratchaburi pada leg pertama.

Perbedaan utama terlihat di lini pertahanan. Kali ini, Hodak memasang Adam Alis untuk menggantikan pemain asal Argentina, Luciano Guaycochea. 

Selebihnya, Persib tetap mempertahankan starting line-up yang sama.

Pada leg pertama, Maung Bandung harus kebobolan tiga gol. Misi berat harus dilalui Thom Haye cum suis karena mereka wajib membalasnya dengan empat gol tanpa balas jika ingin melangkah ke perempat final.(mcr27/jpnn)

Daftar Susunan Pemain (DSP) Persib vs Ratchaburi FC:

Persib

Daftar susunan pemain Persib saat melawan Ratchaburi FC di babak gugur AFC Champions League Two (ACL 2).

TAGS   Persib  Persib Bandung  Ratchaburi FC  Persib vs Ratchaburi  Bojan Hodak  AFC Champions League Two 
