JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Susunan Pemain Persib vs Bhayangkara FC: Tanpa Marc Klok, Barba Ambil Alih Ban Kapten

Minggu, 21 Desember 2025 – 18:41 WIB
Susunan Pemain Persib vs Bhayangkara FC: Tanpa Marc Klok, Barba Ambil Alih Ban Kapten - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung menjalani pemanasan menjelang laga melawan Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung menghadapi Bhayangkara FC pada pertandingan pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/12/2025) malam.

Pada pertandingan ini, Marc Klok tidak masuk dalam daftar susunan pemain.

Pelatih Bojan Hodak menunjuk Federico Barba sebagai kapten tim yang memimpin permainan di tengah lapangan.

Baca Juga:

Hodak juga kembali memberi kepercayaan kepada Alfeandra Dewangga untuk tampil sebagai starter.

Posisi penjaga gawang tetap dipercayakan kepada Teja Paku Alam, sementara lini belakang diisi oleh Barba yang didampingi Patricio Matricardi.

Kakang Rudianto dan Dewangga bertugas di sektor sayap kanan dan kiri. Di lini tengah, Persib mengandalkan Thom Haye bersama Eliano Reijnders.

Baca Juga:

Di lini depan, Hodak kembali menempatkan empat legiun asing, yakni Luciano Guaycochea, Uilliam Barros, Berguinho, dan Ramon Tanque.(mcr27/jpnn)

Susunan Pemain Persib Bandung vs Bhayangkara FC:

Persib

Ban kapten Persib Bandung saat menghadapi Bhayangkara FC ditugaskan kepada Federico Barba. Alfeandra Dewangga kembali mendapatkan kepercayaan.

