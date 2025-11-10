Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Susunan Pemain Timnas Indonesia Lawan Honduras, Nova Arianto Rotasi Posisi Kiper

Senin, 10 November 2025 – 21:41 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang Piala Dunia U-17 2025 di Aspire Zone, Al Rayyan. Foto: Dok. Kita Garuda

jpnn.com, AL RAYYAN - Timnas Indonesia melakukan beberapa perubahan saat menghadapi Honduras di laga pemungkas Grup H Piala Dunia U-17 2025.

Pelatih Nova Arianto memberikan kesempatan buat Mike Rajasa Hoppenbrouwers bermain menggantikan Dafa Al Gasemi.

Pemain asal klub FC Utrecht itu diharapkan bisa menjaga gawang skuad Garuda Muda tidak kebobolan melawan Honduras.

Dari posisi pemain belakang, duet Putu Panji dan Mathew Baker masih akan mengawal pertahanan.

Keduanya bakal diapit Muhammad Al Gazani dan Eizar Jacob yang di plot sebagai bek sayap.

Lini tengah diisi oleh Evandra Florasta, Zahaby Gholy, Raffi Rasyiq, Nazriel Alfaro.

Adapun posisi penyerang masih akan diisi oleh Mierza Firjatullah.

Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk bisa menjaga asa tembus babak berikutnya dengan status peringkat ketiga terbaik.

Susunan pemain Timnas Indonesia menghadapi Honduras pada laga pemungkas Grup H ajang Piala Dunia U-17 2025, Senin (10/11)

TAGS   Timnas Indonesia  Nova Arianto  Indonesia vs Honduras  Piala Dunia U-17 2025 
