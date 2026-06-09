Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik: John Herdman Buat Sejumlah Perubahan

Selasa, 09 Juni 2026 – 19:19 WIB

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain saat menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026.

Pertandingan Indonesia vs Mozambik akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026) malam WIB.

Di sektor penjaga gawang, Maarten Paes dipercaya turun sejak menit pertama, menggantikan Emil Audero yang sebelumnya menjadi starter saat menghadapi Oman.

Baca Juga: Sapu Bersih FIFA Matchday Jadi Misi Timnas Indonesia Dongkrak Rangking FIFA

Herdman juga melakukan rotasi di lini belakang dengan memainkan Dony Tri Pamungkas. Pemain muda Persija Jakarta itu akan ditemani oleh Elkan Baggott, Kevin Diks, dan Rizky Ridho.

Adapun di sektor tengah, Calvin Verdonk yang sebelumnya absen melawan Oman mendapat tempat di starting line up.

Pemain berdarah Aceh itu bakal bahu-membahu dengan Ivar Jenner dan Joey Pelupessy.

Kemudian, trisula lini depan Skuad Garuda dipercayakan kepada Marselino Ferdinan, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen.

Laga kontra Mozambik menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk menguji konsistensi setelah di pertandingan sebelumnya menang telak 3-0 kontra Oman.(del/jpnn)