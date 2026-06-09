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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik: John Herdman Buat Sejumlah Perubahan

Selasa, 09 Juni 2026 – 19:19 WIB
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik: John Herdman Buat Sejumlah Perubahan - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain saat menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026.

Pertandingan Indonesia vs Mozambik akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026) malam WIB.

Di sektor penjaga gawang, Maarten Paes dipercaya turun sejak menit pertama, menggantikan Emil Audero yang sebelumnya menjadi starter saat menghadapi Oman.

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Herdman juga melakukan rotasi di lini belakang dengan memainkan Dony Tri Pamungkas. Pemain muda Persija Jakarta itu akan ditemani oleh Elkan Baggott, Kevin Diks, dan Rizky Ridho.

Adapun di sektor tengah, Calvin Verdonk yang sebelumnya absen melawan Oman mendapat tempat di starting line up.

Pemain berdarah Aceh itu bakal bahu-membahu dengan Ivar Jenner dan Joey Pelupessy.

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Kemudian, trisula lini depan Skuad Garuda dipercayakan kepada Marselino Ferdinan, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen.

Laga kontra Mozambik menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk menguji konsistensi setelah di pertandingan sebelumnya menang telak 3-0 kontra Oman.(del/jpnn)

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain saat menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026.

Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

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TAGS   Timnas Indonesia  Indonesia Vs Mozambik  John Herdman  FIFA Matchday  Maarten Paes 
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