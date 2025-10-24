Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Sutikno Resmi Dilantik Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau

Jumat, 24 Oktober 2025 – 14:42 WIB
Jaksa Agung melantik Sutikno sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Foto:source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin melantik Sutikno sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau pada Kamis (23/10/2025).

Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, bersama 36 pejabat lainnya di lingkungan Kejaksaan.

Asisten Intelijen Kejati Riau Sapta Putra membenarkan pelantikan tersebut.

“Benar, Bapak Jaksa Agung telah melantik Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang baru, Bapak Sutikno,” kata Putra Jumat (24/10).

Pelantikan Sutikno berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 854 Tahun 2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural di Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Sutikno menggantikan Akmal Abbas yang telah memasuki masa purna tugas. Sebelumnya, Sutikno menjabat sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Dalam waktu dekat, ia dijadwalkan tiba di Pekanbaru untuk mulai menjalankan tugas barunya.

