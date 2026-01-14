Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Sutiyoso Cerita Awal Mula Rencana Proyek Monorel, Dapat Restu Megawati

Rabu, 14 Januari 2026 – 12:59 WIB
Sutiyoso Cerita Awal Mula Rencana Proyek Monorel, Dapat Restu Megawati - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (kanan) saat dijumpai di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri

jpnn.com, JAKARTA - Sutiyoso merespons pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Rabu.

Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 itu mendukung langkah Pemprov DKI.

“Jujur saja, hari ini, hati saya itu lega sekali dengan adanya kepastian yang dicanangkan oleh Pak Gubernur Pramono pada pagi hari ini,” kata Sutiyoso saat dijumpai di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu.

Baca Juga:

Setelah menyaksikan pembongkaran tiang tersebut, dia menceritakan secara singkat awal mula proyek monorel yang akhirnya mangkrak puluhan tahun itu.

Pada 2003, dia berkeinginan untuk menuntaskan persoalan kemacetan Jakarta dengan membuat moda transportasi baru.

Kemudian, dia berkonsultasi dengan sejumlah pakar transportasi serta melakukan survei dan studi banding ke berbagai negara.

Baca Juga:

Saat di Bogota, ibu kota Kolombia, dia terinspirasi untuk membuat monorel di Jakarta.

Namun, karena kondisi sosial ekonomi saat itu cukup sulit, keinginannya itu tidak dapat segera direalisasikan.

Eks Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso bercerita awal mula proyek monorel yang akhirnya mangkrak sampai saat ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tiang Monorel  pembongkaran tiang monorel  Sutiyoso  Pramono Anung  Megawati  Megawati Soekarnoputri 
BERITA TIANG MONOREL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp