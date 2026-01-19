Sutradara 'The Lion King' Roger Allers Meninggal, Dunia Animasi Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara animasi Liion King, Roger Allers meninggal dunia pada Sabtu (18/1) waktu setempat.

Menurut juru bicara Disney Animation kepada The Hollywood Reporter, peraih nominasi Oscar dan Tony, ini wafat pada usia 76 tahun di rumahnya, Santa Monica, setelah mengalami sakit singkat.

CEO Disney, Bob Iger, menyampaikan belasungkawa mendalam dan menyebut Allers sebagai sosok visioner yang kontribusinya akan dikenang lintas generasi.

Menurut Iger, Allers memahami betul bagaimana kekuatan cerita, emosi, karakter, dan musik dapat bersatu menciptakan karya animasi yang abadi.

“Karyanya membantu mendefinisikan era animasi yang terus menginspirasi penonton di seluruh dunia. Kami berterima kasih atas semua yang telah ia berikan kepada Disney. Hati kami bersama keluarga dan para sahabatnya,” ujar Iger.

Produser The Lion King, Don Hahn, juga menyampaikan penghormatan khusus. Dia menggambarkan Allers sebagai pribadi yang selalu ingin tahu, ceria, dan sangat manusiawi.

Hahn menyebut Allers sebagai sosok yang membantu orang di sekelilingnya melihat kehidupan dengan lebih jernih. “Dia tetap hidup lewat karyanya dan di hati semua orang yang beruntung mengenalnya,” kata Hahn.

Lahir pada 29 Juni 1949 di Rye, New York, Allers telah menyukai animasi sejak kecil sebelum akhirnya meraih gelar seni rupa dari Arizona State University.