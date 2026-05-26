JPNN.com - Otomotif - Mobil

SUV Baru Jetour Berteknologi i-DM Siap Masuk Indonesia

Selasa, 26 Mei 2026 – 10:52 WIB
Jetour Sales Indonesia mengumumkan akan meluncurkan SUV berteknologi i-DM (Intelligent Dual Mode) di pasar tanah air dalam waktu dekat. Foto: Jetour

jpnn.com, JAKARTA - Jetour Sales Indonesia (JSI) mengumumkan akan meluncurkan Jetour T1 berteknologi i-DM (Intelligent Dual Mode) di pasar tanah air dalam waktu dekat.

Mobil yang akan bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) itu akan siap bersaing dengan rivalnya di Indonesia.

Pasalnya, SUV asal Tiongkok itu memiliki desain modern, karakter tangguh, serta teknologi yang mendukung pengalaman berkendara lebih efisien hingga nyaman untuk kebutuhan mobilitas masa kini.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengungkapkan pihaknya elihat kebutuhan konsumen saat ini terus berkembang menuju kendaraan yang tidak hanya memiliki desain kuat dan karakter berbeda, tetapi juga mampu menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman untuk berbagai gaya hidup modern.

"Kami percaya Jetour T1 akan menjadi salah satu langkah penting dalam menghadirkan inovasi global yang semakin relevan bagi pasar Indonesia, dan dalam waktu dekat model ini akan segera kami hadirkan secara resmi di Indonesia," ungkap Moch dalam siaran persnya, Selasa (26/5).

Dia menambahkan popularitas Jetour T1 terus meningkat seiring kehadirannya di berbagai kawasan dunia, mulai dari Timur Tengah, Amerika Selatan, hingga Asia.

Sejak debut globalnya, Jetour T1 bahkan berhasil mencatat penjualan lebih dari 169 ribu unit secara global.

Tak hanya itu, SUV ini juga meraih Red Dot Design Award 2024 sebagai pengakuan atas kualitas desainnya di tingkat internasional.
JETOUR T1 Siap Menarik Perhatian di Indonesia

