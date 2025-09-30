SUV Hybrid Smart 5 EHD Menawarkan Penjelajahan Sejauh 1615 km

Selasa, 30 September 2025 – 07:11 WIB

jpnn.com - Smart Automobile, perusahaan patungan Mercedes-Benz dan Geely baru saja meluncurkan SUV hybrid Smart 5 EHD untuk pasar otomotif Tiongkok.

Smart 5 EHD mengadopsi mesin hybrid berteknologi NordThor Hybrid 2.0 dari Geely, terdiri atas mesin 1.5T dan motor listrik bersama transmisi DHT.

SUV baru tersebut diklaim mampu berjalan sejauh 252 km dalam EV mode, dan jarak gabungan yang komprehensif 1.615 km.

Geely menyebut powertrain mereka dapat menghasilkan daya maksimum 120 kW (161 hp), sementara motor menghasilkan daya 200 kW (268 hp).

Dirancang oleh Mercedes-Benz, German Engineering Quality, Smart 5 EHD tidak hanya unggul dalam hal teknologi hybrid, tetapi juga desain.

SUV kompak itu diracik oleh tim desain global Mercedes-Benz, menampilkan DNA kemewahan Jerman murni dan estetika yang menarik.

Bergaya boksi dengan kisi-kisi depan yang tertutup dan dipadukan lampu depan bertumpuk yang terdiri atas 328 unit LED.

Pada saat yang sama, elemen desain baru terlihat di bumper depan yang didesain ulang dengan trim krom.