SUV Jetour T2 i-DM Diklaim Bisa Menjelajah Lebih dari 1.200 Km

jpnn.com, TANGERANG - Jetour T2 i-DM yang resmi melantai di Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026 menjadi pendatang baru SUV PHEV yang memiliki perpaduan performa tangguh, efisiensi energi, dan jarak tempuh lebih dari 1.200 kilometer.

Mobil tersebut dirancang untuk memenuhi mobilitas konsumen Indonesia yang beragam, mulai dari aktivitas harian di perkotaan, perjalanan bersama keluarga.

Jetour T2 i-DM mengusung teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) sebagai solusi yang relevan.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengatakan teknologi ini memungkinkan pengguna menikmati efisiensi dan kenyamanan berkendara menggunakan tenaga listrik sebagai salah satu penggerak roda.

"Teknologi plug-in hybrid bukan hanya tentang menggabungkan dua sumber tenaga, melainkan bagaimana seluruh sistem tersebut mampu bekerja secara harmonis untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang relevan dengan kebutuhan konsumen," kata Ranggy di GIIAS 2026, Kamis (30/7).

"Intelligent Dual Mode dikembangkan untuk memberikan keseimbangan antara efisiensi, performa, kenyamanan, dan fleksibilitas," sambungnya.

SUV asal Tiongkok itu menggendong mesin Hybrid Dedicated Engine Generasi Kelima ACTECO 1.5 TGDI yang menarkan tenaga 136 PS dan torsi 220 Nm.

Mobil itu diklaim memiliki efisiensi termal hingga 44,5%, sehingga mampu menghadirkan performa yang tetap responsif dengan konsumsi bahan bakar yang efisien.