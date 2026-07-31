Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

SUV Jetour T2 i-DM Diklaim Bisa Menjelajah Lebih dari 1.200 Km

Jumat, 31 Juli 2026 – 08:49 WIB
SUV Jetour T2 i-DM Diklaim Bisa Menjelajah Lebih dari 1.200 Km - JPNN.COM
Jetour T2 i-DM diklaim bisa menempuh jarak hingga lebih dari 1.200 km dalam satu kali pengisian penuh baterai dan tangki bahan bakar. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - Jetour T2 i-DM yang resmi melantai di Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026 menjadi pendatang baru SUV PHEV yang memiliki perpaduan performa tangguh, efisiensi energi, dan jarak tempuh lebih dari 1.200 kilometer.

Mobil tersebut dirancang untuk memenuhi mobilitas konsumen Indonesia yang beragam, mulai dari aktivitas harian di perkotaan, perjalanan bersama keluarga.

Jetour T2 i-DM mengusung teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) sebagai solusi yang relevan.

Baca Juga:

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengatakan teknologi ini memungkinkan pengguna menikmati efisiensi dan kenyamanan berkendara menggunakan tenaga listrik sebagai salah satu penggerak roda.

"Teknologi plug-in hybrid bukan hanya tentang menggabungkan dua sumber tenaga, melainkan bagaimana seluruh sistem tersebut mampu bekerja secara harmonis untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang relevan dengan kebutuhan konsumen," kata Ranggy di GIIAS 2026, Kamis (30/7).

"Intelligent Dual Mode dikembangkan untuk memberikan keseimbangan antara efisiensi, performa, kenyamanan, dan fleksibilitas," sambungnya.

Baca Juga:

SUV asal Tiongkok itu menggendong mesin Hybrid Dedicated Engine Generasi Kelima ACTECO 1.5 TGDI yang menarkan tenaga 136 PS dan torsi 220 Nm.

Mobil itu diklaim memiliki efisiensi termal hingga 44,5%, sehingga mampu menghadirkan performa yang tetap responsif dengan konsumsi bahan bakar yang efisien.

Jetour T2 i-DM diklaim bisa menempuh jarak hingga lebih dari 1.200 km dalam satu kali pengisian penuh baterai dan tangki bahan bakar,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jetour T2 i-DM  suv hybrid  GIIAS 2026  Harga Jetour T2 i-DM  otomotif  Berita Otomotif 
BERITA JETOUR T2 I-DM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp