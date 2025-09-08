Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

SUV Listrik BMW iX3 Kini Dipersenjatai Teknologi Snapdragon Ride Pilot

Senin, 08 September 2025 – 12:03 WIB
SUV Listrik BMW iX3 Kini Dipersenjatai Teknologi Snapdragon Ride Pilot - JPNN.COM
BMW iX3. Foto: bmw

jpnn.com - BMW dan Qualcomm mengumumkan kehadiran sistem asisten mengemudi terbaru, Snapdragon Ride Pilot.

Sistem asisten mengemudi terbaru itu pertama kali akan diterapkan pada SUV listrik BMW iX3.

Teknologi menawarkan fitur mengemudi bebas genggam di jalan tol, perpindahan jalur otomatis, serta bantuan parkir.

Baca Juga:

Snapdragon Ride Pilot akan diperkenalkan pertama kali di ajang IAA Mobility 2025.

Meski canggih, Snapdragon Ride Pilot dikategorikan sebagai Level 2+ driver-assistance system, bukan mobil swakemudi penuh.

Artinya, pengemudi tetap wajib mengawasi kendaraan dan memperhatikan jalan ketika fitur itu digunakan.

Baca Juga:

Perangkat lunak Snapdragon Ride Pilot dibangun dalam beberapa lapisan.

Lapisan 360-degree perception menggunakan sistem kamera untuk mendeteksi objek, membaca rambu lalu lintas, hingga membantu parkir.

BMW dan Qualcomm mengumumkan kehadiran sistem asisten mengemudi terbaru, Snapdragon Ride Pilot.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SUV listrik  BMW iX3  BMW Qualcomm  snapdragon ride pilot  sistem asisten mengemudi 
BERITA SUV LISTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp