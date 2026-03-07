JPNN.com - Otomotif - Mobil

SUV Listrik Chery Exeed EX7 Segera Meluncur, Ini Bocoran Spesifikasinya

Senin, 16 Maret 2026 – 00:48 WIB
Tampilan mobil Exeed EX7. (Exeed)

jpnn.com - Pabrikan mobil asal Tiongkok, Chery dikabarkan akan meluncurkan SUV listrik Exeed EX7 dalam waktu dekat.

Namun, menjelang perilisan Chery Exeed EX7 sejumlah bocoran mengenai spesifikasi mulai terungkap.

Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China telah menerbitkan gambar dokumen regulasi untuk Exeed EX7.

Menurut siaran CarNewsChina pada Jumat (13/3), dokumen kementerian menunjukkan kecepatan maksimum kendaraan ini 200 km per jam, tetapi tidak mencantumkan informasi mengenai jarak tempuhnya.

Exeed EX7 dibekali paket baterai lithium iron phosphate (LFP) dari CATL.

Namun, kapasitas baterainya tidak tercantum dalam dokumen pemerintah.

Dokumen kementerian juga menampilkan beberapa kombinasi roda dan ban yang mencakup 255/55 R19, 255/50 R20, dan 265/45 R21.

Lebar jejak roda kendaraan tercatat 1.690 mm di depan dan 1.695 mm di belakang, sedangkan sudut datang dan sudut pergi berada di kisaran 18 hingga 21 derajat tergantung konfigurasi kendaraan.

Chery Exeed EX7  SUV listrik China  Chery  Spesifikasi Exeed EX7  Nio ES6 

