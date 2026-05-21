JPNN.com - Otomotif - Mobil

SUV Premium Xpeng GX Tawarkan Fitur Modern, Harga Rp 700 Jutaan

Kamis, 21 Mei 2026 – 11:08 WIB
Xpeng GX. ANTARA/HO-Xpeng

jpnn.com, TIONGKOK - Pabrikan mobil asal China, Xpeng menambah jajaran produknya dengan meluncurkan GX di pasar domestik.

Kehadiran mobil yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) listrik itu langsung mencuri perhatian karena diposisikan sebagai model flagship di anatas X9.

Xpeng GX ditawarkan dengan sejumlah tekniologi yang cukup mumpuni mulai dari fitur semi otonom, chip AI canggih, sampai pilihan penggerak fleksibel untuk kebutuhan harian maupun perjalanan jauh.

Di China, XPeng GX dibanderol dengan harga mulai 279.800 yuan atau sekitar Rp 727 juta.

Dilaporkan Carnewschina pada Rabu (20/5) waktu setempat, mobil ini tersedia dalam dua pilihan powertrain, yaitu battery electric vehicle (BEV) dan extended-range electric vehicle (EREV).

XPeng GX diposisikan sebagai SUV kelas premium tiga baris dengan enam penumpang yang menyasar segmen atas di pasar kendaraan energi baru China.

Secara dimensi, XPeng GX memiliki panjang 5.265 mm, lebar 1.999 mm, tinggi 1.800 mm, serta wheelbase 3.115 mm.

Desain eksteriornya mengusung gaya boxy dengan siluet yang menyerupai Range Rover.

TAGS   Xpeng GX  Xpeng Motors  mobil listrik  Mobil China  harga Xpeng GX 

