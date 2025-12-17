Close Banner Apps JPNN.com
Suyudi Ario Seto, Tokoh Utama di Balik Pengungkapan Buronan Interpol Penyelundup Sabu 2 Ton

Rabu, 17 Desember 2025 – 15:04 WIB
Sosok yang berperan aktif mengungkapkan buronan Interpol itu, yakni Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Suyudi Ario Seto. Foto: dok BNN

jpnn.com, JAKARTA - Publik dihebohkan dengan pengungkapan sabu seberat 2 ton senilai Rp 5 triliun di Kamboja.

Di balik itu, ternyata ada sosok yang berperan aktif mengungkapkan buronan Interpol itu, yakni Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

Keberhasilan mengungkap kasus narkotika bernilai triliunan rupiah tersebut menjadi bukti nyata kiprah dan kredibilitas Suyudi Ario Seto dalam memimpin BNN serta komitmennya dalam pemberantasan narkoba.

Kisah Perjalanan Panjang

Suyudi Ario Seto merupakan perwira tinggi Polri yang resmi menjabat sebagai Kepala BNN sejak 25 Agustus 2025.

Sebelum menduduki posisi tersebut, Komjen Pol Suyudi Ario Seto telah menempati berbagai jabatan strategis di kepolisian, termasuk pernah menjabat sebagai Kapolres Majalengka.

Komjen Pol Suyudi Ario Seto lahir di Pandeglang pada 14 Juli 1973, lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) 1994.

Dia menempuh pendidikan lanjutan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2003 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri pada 2018.

