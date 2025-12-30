Suzuki Siap Pamer Modifikasi Jimny 5 Pintu, Terinspirasi dari Game Action, Gahar

Selasa, 30 Desember 2025 – 10:15 WIB

jpnn.com, JEPANG - Suzuki bakal menguncang publik di pameran modifikasi Tokyo Auto Salon 2026 mendatang.

Sebab, produsen mobil berlogo S akan mamerkan sejumlah kendaraan modifikasi untuk diperkenalkan kepada publik.

Dari sejumlah kendaraan modifikasi, ada salah satu paling menyita perhatian adalah Jimny 5 pintu versi modifikasi.

Mobil buatan India tersebut tampil dengan gaya petualangan dan penuh karakter.

Di Jepang, Suzuki memamerkan Jimny 5 pintu dengan embel-embel nama Nomade. Hal itu untuk membedakan dari versi 3 pintu.

Di pameran tersebut, Suzuki menghadirkan edisi khusus bernama Monster Hunter Wilds Edition, yang terinsiprasi dari dunia game action role-playing lintas platform besuutan Capcom yang dirilis awal tahun ini.

Secara tampilan, Jimny versi modifikasi itu terinspirasi dari konsep perkemanan darurat yang biasa digunakan pemain sebagai basis sementara di lingkungan dunia terbuka dalam video game tersebut.

Bodinya dibalut lapisan stiker khusus dengan motif tenda berwarna cokelap gelap, grafis kawat berduri, tanaman liar, pola bergaya suku, dan detail bekas cakaran.