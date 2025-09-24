Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Suzuki Access 125 Bergaya Retro Melantai di IMOS 2025, Cek Harganya di Sini

Rabu, 24 September 2025 – 15:02 WIB
Suzuki Access 125 Bergaya Retro Melantai di IMOS 2025, Cek Harganya di Sini - JPNN.COM
PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan Access 125 pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan Access 125 pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (24/9).

Kehadiran skuter matik bergaya retro itu menjadi jawaban atas kebutuhan mobilitas perkotaan yang dinamis

General Manager 2W Sales & Marketing PT SIS, Keisuke Shigemori mengatakan IMOS 2025 menjadi momen penting untuk memperkenalkan produk baru.

Baca Juga:

"Kami meluncurkan sepeda motor baru yang pernuh gaya. Tentunya tersedia produk beserta program andalan lain untuk bisa dimiliki para pengunjung,” ujar Keisure saat ditemui di Tangerang.

Suzuki Access 125 menawarkan kombinasi sempurna antara desain klasik nan elegan, performa responsif, dan konsumsi bahan bakar yang sangat efisien.

Motor yang dikirim secara CBU (Completely Built Up,) itu tidak sekadar alat transportasi, melainkan sebuah pernyataan gaya hidup yang merefleksikan identitas pengendaranya.

Baca Juga:

Keisure menjelaskan peluncuran ini merupakan bagian dari upaya Suzuki untuk memperkuat pangsa pasar domestik.

"Kami yakin Access 125 dapat menjadi pilihan utama bagi siapa pun yang menginginkan perpaduan ideal antara performa bertenaga serta tampilan klasik modern,” tuturnya.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan Access 125 pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzuki Access 125  Harga Suzuki Access 125  IMOS 2025  suzuki Indonesia 
BERITA SUZUKI ACCESS 125 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp