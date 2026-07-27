Suzuki Brezza 2026, Tampil Segar Sekaligus Bertenaga

jpnn.com - Maruti Suzuki memperkenalkan Brezza 2026 untuk pasar India. Penyegaran tak hanya menyentuh tampilan luar dan kabin saja.

Compact SUV itu juga membawa fitur yang lebih lengkap serta pilihan mesin turbo baru.

Dari sisi eksterior, Brezza tampil lebih segar lewat desain gril baru, bumper depan dan belakang yang direvisi, serta rumah lampu kabut dengan desain anyar.

Kesan sporty diperkuat melalui pelek alloy dual-tone 16 inci, sementara lampu LED tetap dipertahankan.

Suzuki juga menambahkan dua pilihan warna baru, yakni Vivacious Orange dan Lustrous Beige.

Masuk ke kabin, nuansa hitam-cokelat berpadu aksen gloss black memberi kesan lebih modern.

Fitur yang dibawa pun makin lengkap, mulai dari layar sentuh 10,1 inci, jok depan berpendingin, ambient lighting, wireless charger, hingga pemurni udara terintegrasi.

Aspek keselamatan ikut ditingkatkan dengan hadirnya kamera 360 derajat, blind-spot monitoring, rear cross-traffic alert, safe exit warning, sensor parkir depan, dan TPMS.