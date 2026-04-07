Suzuki Burgman Street 125 Hadir Lebih Modern, Sebegini Harganya

Selasa, 07 April 2026 – 16:27 WIB

jpnn.com, INDIA - Suzuki melakukan penyegaran pada model skuter matik (skutik) andalannya, yakni Burgman Street 125 di India.

Skutik tersebut hadir dengan tampilan yang lebih modern dan stylish dibanding model sebelumnya.

Dikutip dari Greatbikers, Selasa (7/4), desain Suzuki Burgman Street 125 tampil lebih modern karena menggunakan headlamp atau lampu utama dengan model dual-eye yang lebih tajam.

Lampu sein motor itu juga dilengkapi LED dan windshield berwarna gelap yang memperkuat kesan premium.

Selain itu, terdapat revisi pada bagian knalpot yang memberikan tampilan lebih sporty.

Suzuki juga memberikan dua warna pada skuter itu yang membuat daya tarik konsumen mereka.

Tak hanya tampilan, Suzuki juga menyematkan fitur pada Burgman Street 125 seperti panel instrument TFT, sistem nirkunci pintar, dan ride connect yang membuat kendaraan bisa terhubung ke smartphone pengendara.

Tak hanya itu, ada juga soket pengisian daya ponsel, kunci rem parkir, pengait ganda, sistem starter yang diklaim lebih responsif.