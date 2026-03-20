JPNN.com - Otomotif - Motor

Suzuki Burgman Street EX Hadir dengan Opsi Warna Baru

Jumat, 20 Maret 2026 – 05:48 WIB
Suzuki Burgman Street EX Hadir dengan Opsi Warna Baru - JPNN.COM
Suzuki Burgman Street EX dengan opsi warna baru Pearl Grace White. Foto: suzuki

jpnn.com - Kehadiran warna baru kerap menjadi cara sederhana dan efektif untuk menyegarkan daya tarik sebuah model.

Hal itu pula yang dilakukan Suzuki pada skutik andalannya, Suzuki Burgman Street EX, yang kini tampil dengan opsi warna anyar di pasar India.

Pilihan warna Pearl Grace White menjadi daya tarik baru. Balutan warna putih memberi kesan lebih bersih sekaligus elegan.

Pearl Grace White memperkuat karakter premium yang sejak awal diusung Burgman Street EX.

Konsumen kini punya tiga opsi warna, termasuk Metallic Royal Bronze dan Metallic Matte Black, yang masing-masing menawarkan nuansa berbeda—dari mewah hingga sporty.

Di balik tampilannya, skutik tetap mengandalkan mesin satu silinder 124 cc.

Tenaganya mencapai 8,4 dk pada 6.500 rpm, dengan torsi puncak 10 Nm di 5.500 rpm.

Mesin tersebut sudah dibekali teknologi Suzuki Eco Performance Alpha (SEP-a) yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara performa, efisiensi bahan bakar, dan emisi yang lebih rendah.

Suzuki Burgman Street EX kini tampil dengan opsi warna anyar yaitu Pearl Grace White di pasar India.

