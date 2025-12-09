Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Suzuki DR150 Terbaru Sudah Mengadopsi Sistem Injeksi dan Rem ABS

Selasa, 09 Desember 2025 – 17:39 WIB
Suzuki DR150 FI ABS 2025. Foto: suzuki

jpnn.com - Suzuki kembali menggoda para penggemar adventure ringan. Di Meksiko, pabrikan Jepang itu meluncurkan Suzuki DR150 FI ABS 2026.

Empat pilihan warna—Hitam, Merah, Kuning, dan Biru—membuat DR150 terbaru terasa lebih personal.

Ada opsi untuk rider yang ingin tampil mencolok, ada juga nuansa gelap bagi mereka yang suka tampilan garang khas petualang sejati.

Peningkatan paling mencuri perhatian tentu hadirnya sistem ABS di roda depan.

Bagi pemula maupun rider berpengalaman, ABS langsung meningkatkan rasa percaya diri.

Tak berhenti di situ, Suzuki juga naik kelas dengan mengganti karburator menjadi Fuel Injection (FI).

Hasilnya? Mesin 150 cc terasa lebih responsif, irit, mudah dihidupkan, dan ramah lingkungan.

Sensasi tarikan yang lebih halus jelas jadi nilai plus, terutama untuk penggunaan harian.

TAGS   Suzuki  motor trail Suzuki  Suzuki DR150  Motor Suzuki 
