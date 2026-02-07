Suzuki e VITARA, SUV Listrik Global dengan Paket Lengkap

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) membuka era baru elektrifikasi dengan meluncurkan Suzuki e VITARA di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Bukan sekadar produk baru, e VITARA menjadi mobil listrik murni (BEV) pertama Suzuki, yang berstatus model global dan diproyeksikan untuk kebutuhan pasar Indonesia.

Mengusung filosofi “High-Tech & Adventure”, Suzuki e VITARA hadir sebagai SUV listrik yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga tetap setia pada karakter tangguh khas Vitara.

Suzuki menegaskan bahwa elektrifikasi tidak harus mengorbankan kenyamanan, performa, maupun gaya hidup aktif penggunanya.

Tampilan Kuat SUV Sejati

Keunggulan e VITARA langsung terasa dari desain eksteriornya. Konsep “Metal Beast” memadukan garis tegas dan bentuk polygonal yang memberi kesan futuristik sekaligus kokoh.

Identitas visualnya diperkuat 3-point LED lamp matrix serta alloy wheel 18 inci berdesain aerodinamis, menjadikan tampilannya modern tanpa kehilangan aura SUV sejati.

Dimensi yang proporsional—panjang 4.275 mm, lebar 1.800 mm, tinggi 1.640 mm, dan wheelbase 2.700 mm—membuat e VITARA ideal untuk penggunaan harian maupun perjalanan luar kota.