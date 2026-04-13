Suzuki eVitara Mendapat Perhatian dari Loyalisnya

Senin, 13 April 2026 – 15:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Suzuki memasuki pasar mobil listrik nasional lewat Suzuki eVitara mulai mendapat perhatian.

Sejak diperkenalkan awal tahun ini hingga Maret, distribusi model SUV listrik tersebut mencapai delapan unit.

Hal itu diungkapkan oleh Deputy Managing Director Sales and Marketing 4W Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra, dalam sebuah kesempatan di Jakarta.

Suzuki sendiri masih berada pada tahap penetrasi pasar untuk segmen mobil listrik murni (BEV).

Meski penjualan eVitara belum masif, Suzuki melihat minat pasar tetap ada.

Basis penggemar dan loyalis merek dinilai masih menjadi modal penting dalam memperkenalkan model listrik perdananya di Indonesia.

"Dengan melihat animo tersebut kan, kami bisa lihat bahwa memang masih banyak konsumen setia, maupun para pencinta Suzuki yang meminati eVitara," kata Donny.

Di sisi lain, Suzuki juga mulai menyiapkan ekosistem pendukung, mulai dari infrastruktur hingga layanan purna jual di sejumlah kota besar.