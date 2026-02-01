Suzuki Fronx Ikut Menjadi Motor Utama Penjualan SIS Sepanjang 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menutup 2025 dengan catatan manis. Di tengah persaingan ketat pasar otomotif nasional, Suzuki berhasil membukukan penjualan lebih dari 64.000 unit mobil.

Kontributornya datang dari SUV kompak teranyar mereka, Suzuki Fronx, yang langsung mencuri perhatian pasar.

Diluncurkan pada Mei 2025, Suzuki Fronx telah terjual hampir 10.000 unit hanya dalam hitungan bulan.

Angka itu menjadikannya motor utama pertumbuhan penjualan Suzuki, sekaligus melampaui target awal perusahaan di segmen B-SUV yang dikenal padat pemain.

“Dari bulan Juni sampai Desember saja, pangsa pasar Fronx ini sudah 40 persen di segmen B dan 14 persen dari total penjualan. Ini melebihi ekspektasi kami,” ujar Wakil Direktur Penjualan dan Pemasaran 4W PT. SIS, Dony Saputra, di Jakarta, Kamis.

Tren penjualan Fronx pun dinilai konsisten dan bahkan terus meningkat secara bulanan, termasuk memasuki Januari 2026.

Antusiasme konsumen tercermin dari aktivitas test drive yang stabil sejak awal peluncuran, tanpa tanda-tanda penurunan minat.

Dari total penjualan Suzuki sepanjang 2025, sekitar 88 persen merupakan kendaraan produksi nasional.